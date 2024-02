Goucha - A sofrer depressão pós-parto, Mónica rejeitou os filhos gémeos

Hoje às 16:00

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, recebemos Liliana Santos que fala sobre a sua experiência no «Dança com as Estrelas», da carreira de modelo que iniciou aos 15 anos, da relação com a mãe e das várias personagens à qual deu vida ao longo dos anos como atriz. Ficamos também a conhecer a história de Mónica Fonseca que sofreu uma depressão pós-parto, conta-nos o que levou a esta situação e como ela e o companheiro tem lidado com as dificuldades.