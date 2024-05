Goucha - A vida, a carreira e as lutas da jornalista Conceição Queiroz

Hoje às 16:30

No «Goucha», recebemos a jornalista Conceição Queiroz para uma conversa sobre a sua vida. A nossa convidada começa por atualizar o estado de saúde de Betty Grafstein, esposa de José Castelo Branco. Recorde-se que hoje o socialite foi detido por acusações de violência doméstica. No decorrer da conversa, Conceição Queiroz emociona-se ao recordar a perda da mãe e fala-nos do estado de saúde do pai. Depois, a jornalista fala-nos da sua luta contra o racismo em Portugal, e no final, Goucha faz uma pequena brincadeira.