Goucha - A vida antes e depois da fama de Humberto Bernardo

10 fev, 16:10

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, conhecemos a história de «Zé» uma jovem transexual, de 15 anos, através do testemunho dos seus pais. Na segunda parte, recebemos Humberto Bernardo que recorda a sua carreira como apresentador de televisão, uma profissão que deixou para trás há mais de 20 anos. Revela como encarou essa mudança na sua vida e as razões para este abandono.