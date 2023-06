Goucha - A vida de Rosa Amélia, a peixeira mais conhecida da Figueira da Foz

Hoje às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, conhecemos a história de Maria Parente, que devido a uma doença rara parou de crescer aos 10 anos. Na segunda parte, recebemos Rosa Amélia, a peixeira mais famosa da Figueira da Foz, que nos fala do seu começo de vida, dos dois maridos que perdeu, da sua carreira, da filha e do que procura para o futuro agora que está reformada.