Há 3h e 29min

Natural de Moura, no Alentejo, Sandrina Pratas tornou-se uma figura conhecida do público português após a sua participação no Big Brother 2020, onde chegou à final. Posteriormente, integrou o elenco do Big Brother – Duplo Impacto em 2021 e, mais recentemente, regressou ao pequeno ecrã com o Secret Story – Desafio Final.