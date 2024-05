Goucha - A vida e a carreira da atriz Noémia Costa!

Hoje às 16:30

No «Goucha», ouvimos o testemunho de vida da atriz Noémia Costa, que recorda o período em que precisou de emigrar para o Reino Unido, onde trabalhou como cuidadora. Em estúdio, a nossa convidada explica-nos como lida com a passagem do tempo, visto que fez 60 anos recentemente. A atriz fala-nos do facto de não haver 'trabalhos menores' e, em 2017, foi trabalhar na área da saúde. Depois, a nossa convidada recorda a perda dos pais e do falecido ex-marido Licínio França. No final, ainda deixa um 'recado' aos jovens atores.

Na primeira parte do programa, conhecemos a história de Joana Folgado, que durante anos viveu o drama da infertilidade. Depois de anos de tratamentos, Joana conseguiu engravidar recorrendo à fertilização in vitro. Joana fala dessa experiência e os sentimentos que surgem ao tentar engravidar e não conseguir. Em estúdio, a nossa convidada fala-nos da associação que criou, «Vida mais fértil».