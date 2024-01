Goucha - A vida e a carreira de José Condessa

Hoje às 16:00

No Goucha de 23 de janeiro, conhecemos a história de Sónia Santos, que tem 44 anos e sofre de esclrerose lateral amiotrófica há 9. Já perdeu a autonomia e depende de terceiros para tudo. Admite que o seu maior medo não é morrer mas sim deixar os três filhos. Falámos ainda com José Condessa, que está a viver a melhor fase na carreira. Protagonista da novela «Cacau» e de regresso ao teatro com a peça «Andorinha», o ator veio até ao nosso programa para recordar este percurso de sucesso. Apesar de jovem, tem muito para contar e muitas pessoas a quem agradecer. Foi o que quis fazer a Carlos Avilez, o «mestre» do teatro que faleceu há 2 meses.