Hoje às 16:50

Desde cedo, Miguel Dias mostrou uma forte ligação ao mundo artístico. Nascido no seio de uma família ligada à cultura, encontrou no avô Albano a grande inspiração para seguir uma carreira no teatro e na música. Apesar da timidez que marcou a sua infância, a paixão pelos palcos revelou-se mais forte, tornando-se a sua grande vocação.