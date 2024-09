Goucha - A vida e a carreira do ator Diogo Infante

Há 3h e 29min

Diogo Infante é um nome importante da representação e na encenação em Portugal. Hoje deu-nos uma grande entrevista de vida, onde percorreu as memórias da sua história. Fernanda Serrano, amiga especial do ator, confessou que nem sabia por onde começar, uma vez que se conhecem como poucos.

Na primeira parte do programa, ouvimos o testemunho de Patrícia Quintans, que tem três filhos, dois deles com necessidades especiais. A nossa convidada recorda a gravidez do seu filho Vasco, que mais tarde, foi diagnosticado com paralisia cerebral. Já a sua filha foi diagnosticada com Trissomia 21, que descobriu às 12 semanas de gravidez. Fernanda Serrano emociona-se ao ouvir esta mãe.