Goucha - A vida e a carreira do Senhor Alberto, um dos bailarinos mais famosos de Portugal

Hoje às 16:05

Conhecemos de perto a vida e a carreira do bailarino Alberto Rodrigues, mais conhecido como o «Senhor Alberto», desde a sua participação no programa «Dança com as Estrelas». O nosso convidado recebe várias surpresas em estúdio e não contém a emoção. Ouvimos o testemunho emocionante de Mário e Maria de Fátima Moreira, pais de Sara, uma jovem que morreu aos 19 anos devido a um tumor cerebral. Segundo estes pais, Sara tinha ido várias vezes às urgências, mas nunca nenhum exame terá sido feito.