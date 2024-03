Goucha - A vida e carreira da atriz brasileira Maria Fernanda Cândido

Hoje às 15:45

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de Sandra Santos que foi vítima de bullying na escola, sofreu uma anorexia nervosa e uma depressão grave que a levou a ponderar acabar com a própria vida. Recebemos Maria Fernanda Cândido que nos fala da sua carreira como modelo e atriz, do seu mais recente desafio no filme «A Paixão Segundo G.H.» e do que a levou a abandonar o Brasil e viver em França.