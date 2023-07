Ontem às 16:05

Recebemos a atriz Mané Ribeiro, que já conta com mais de 30 anos de carreira. A nossa convidada recorda a sua infância, fala do momento em que se apaixonou pelo mundo da representação e reflete ainda sobre as dificuldades que encontra na profissão a nível de oportunidades. Ouvimos o testemunho inspirador do bailarino André Garcia, que nasceu sem o antebraço direito.