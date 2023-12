Goucha - A vida e carreira de José Avillez, o premiado chef português!

Hoje às 16:00

Recebemos José Avillez, o mais premiado chef português. O nosso convidado começa por recordar a perda precoce do pai com apenas 36 anos e fala-nos de como nasceu a sua paixão pela cozinha. O chef de cozinha português recorda uma das suas maiores conquistas, para além de nos dar a conhecer um pouco mais da sua vida pessoal: os filhos, a companheira e a família. Ouvimos o testemunho de Maria Manuel Aguiar, que adotou a sua única filha há 24 anos. A nossa convidada recorda o dia em que conheceu a menina de 9 anos que iria adotar. Emocionada, Maria Manuel fala-nos da forte relação afetiva que tem com a filha. Médica toda a vida, a nossa convidada explica-nos como surgiu a ideia da adoção. Conhecemos Paula, a filha adotiva, que recorda os anos que viveu na instituição.