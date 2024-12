Há 3h e 11min

Jorge Capinha, conhecido como Kapinha, celebra 50 anos com uma carreira multifacetada e uma presença marcante nas redes sociais, ao lado da atriz Mafalda Teixeira e do filho Gabriel. O artista, que valoriza profundamente a família, descreve a mãe como "a pessoa mais importante da minha vida" e partilha uma relação sólida com Mafalda há 16 anos.