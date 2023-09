Goucha - A vida e carreira de Kina, a famosa criadora de moda dos anos 80!

Hoje às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com história de Patrícia que sofreu de obesidade mórbida durante 10 anos. Recebemos também Kina, criadora de moda nos finais dos Anos 80 e início dos anos 90, com um estilo glamouroso e exuberante, que marcou a época de ouro da Moda e das revistas cor-de-rosa em Portugal. Na terceira parte, recebemos Paula Peliteiro que nos fala da sua aventura em que deixou tudo para trás para criar um restaurante de francesinhas no Brasil.