Goucha – A vida e carreira de Maria Tavares!

Hoje às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de Rita Santos que nos fala do bullying de foi vítima por ter uma estatura baixa, consequência de sofre de nanismo. Na segunda parte, recebemos a atriz Maria Tavares que faz uma viagem no tempo pela sua carreira pelos palcos de teatro e na televisão. Na terceira parte, recebemos Adriana Madeira que é uma das mais jovens presidentes de junta de freguesia em Portugal.