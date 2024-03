Goucha - A vida e carreira de Zé Cabra

Hoje às 15:45

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de José Costa, que num acidente de mota perdeu uma perna e foi sujeito a 7 cirurgias. Recebemos Casimiro Afonso, mais conhecido com Zé Cabra, que nos fala das suas origens, da infância, da sua paixão pela música e como as suas canções se tornaram famosas mudando para sempre a sua vida.