Goucha - A vida e carreira do apresentador Idevor Mendonça

Hoje às 16:05

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz, começamos a tarde com o testemunho de Liliana Carvalho que nos conta com foi lutar contra um cancro, ao mesmo tempo que a mãe. Na segunda parte recebemos o apresentador Idevor Mendonça que faz uma viagem pela sua carreira profissional, fala do futuro e abre a porta a um pouco da sua vida pessoal e amorosa.