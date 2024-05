Goucha - A vida e carreira do ator Virgílio Castelo!

Hoje às 16:30

No «Goucha», recebemos o ator Virgílio Castelo, que assinala uma carreira de 50 anos. O nosso convidado fala-nos do novo livro que acabou de lançar: «Haja Deus, se Deus quiser», e fala-nos da sua grande inspiração. Depois, o ator faz um balanço do seu percurso, tendo em conta o fator 'sorte', o karma, as vidas passadas, e a sua própria espiritualidade. No final da conversa, Virgílio Castelo recorda mãe que faleceu há 4 anos.

Na primeira parte do programa, ouvimos o testemunho de Cláudia Detesan, que nos fala da sua luta para ser mãe, tendo sofrido sete perdas gestacionais. Após esses mesmos abortos espontâneos e uma luta de 14 anos para poder concretizar o grande sonho de ser mãe, Cláudia conseguiu dar à luz a Vitória.