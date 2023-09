Goucha - A vida e saúde mental de Miguel Vicente após vencer o «Big Brother 2022»

Hoje às 16:06

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde a recordar aquele foi o maior massacre que aconteceu em Portugal, em 1997, no bar de alterne «Meia Culpa». Na segunda parte, recebemos Miguel Vicente, vencedor do «Big Brother», que nos fala da fama, das consequências desta e da ajuda que precisou para recuperar a sua saúde mental. Na terceira parte, Rogério Oliveira fala dos seus mais de 50 anos emigrado no Luxemburgo.