Goucha - A vida sofrida de Palmira Rodrigues do Big Brother

Hoje às 16:00

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de Cláudio Ferreira que acredita ser um milagre ter sobrevivido a uma paragem cardiorrespiratória que durou 50 minutos e lhe garantiu 4 dias de coma. Na segunda parte, recebemos Palmira Rodrigues que nos fala da sua participação no «Big Brother», do bullying que sofreu na adolescência, da violência que viveu numa relação amorosa tóxica e das polémicas em que se envolveu dentro da casa.