Goucha - Abel Dias, jornalista e amigo de Betty Grafstein, fala sobre a polémica que envolve José Castelo Branco

Hoje às 16:30

No «Goucha», recebemos o jornalista do social Abel Dias, que nos fala sobre a polémica que envolve José Castelo Branco e as alegadas acusações de violência doméstica de Betty Grafstein contra o marido. O nosso convidado tece duras críticas ao socialite e revela as conversas que teve recentemente com a milionária no hospital, onde esta se encontra internada. Na primeira parte do programa, ouvimos o testemunho de Júlia Matias, que há cerca de 50 anos, adotou duas crianças. A nossa convidada fala-nos do facto desse tema da adoção ser um tem tabu na sociedade portuguesa.