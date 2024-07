Há 1h e 47min

No «Goucha», recebemos o ator Carlos Areia, companheiro de Rosa Bela, concorrente do «Dilema». O nosso convidado explica-nos como tem vivido sozinho aos 80 anos de idade e diz-nos como é que tem visto a participação da companheira no reality show. O ator responde a questão de Manuel Luís Goucha.