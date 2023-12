Goucha admite para Palmira: «Liguei mais de 15 vezes para a salvar!»

Há 24 min

No «Goucha», do bullying à violência doméstica, a ex-concorrente do «Big Brother», recorda uma vida sofrida e marcada de traumas. Goucha fala das tentativas que fez para tentar garantir que Palmira Rodrigues não fosse expulsa da casa.