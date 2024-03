Goucha admite-se perturbado: «É uma frase de uma crueldade incrível»

Há 1h e 23min

No «Goucha», Manuel Luís Goucha fica chocado com a resposta que foi dada a Daniela Gouveia quando, após dar à luz o seu filho, foi alegadamente ameaçada com a perda da guarda do recém-nascido.