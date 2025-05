Goucha - Afonso Reis Cabral abre o livro da sua vida

Há 2h e 45min

Afonso Reis Cabral nasceu em Lisboa, em 1990, mas foi no Porto que cresceu, como o quinto de seis irmãos. Hoje é um dos nomes mais respeitados da literatura contemporânea portuguesa — não por ser trineto de Eça de Queiroz, mas pelo seu próprio percurso enquanto escritor, feito de talento, dedicação e prémios de renome.

Presidente da Fundação Eça de Queiroz, Afonso foi também um dos principais impulsionadores e porta-vozes do processo de trasladação dos restos mortais do trisavô para o Panteão Nacional. A cerimónia decorreu a 8 de janeiro de 2025, 125 anos após a morte do autor de Os Maias.