Goucha - Afonso Vaz fala d’O Triângulo e faz revelações sobre a sua vida pessoal

Hoje às 16:10

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos o programa com uma conversa com o enólogo Bento Amaral, que nos conta como um acidente mudou a sua vida e levou a ficar dependente de uma cadeira de rodas. Fala dos seus sonhos, de como reconstruiu a sua vida após o acidente como conheceu a companheira. Na segunda parte, recebemos Afonso Vaz que fala da sua participação n’O Triângulo, de projetos para o futuro, da sua ligação forte com o avô e com os pais.