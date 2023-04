Goucha - Alice Santos, ex-concorrente d'O Triângulo, explica as suas declarações mais polémicas

Hoje às 16:05

Recebemos Alice Santos, a última concorrente expulsa d'O Triângulo com 58% dos votos dos portugueses. A influenciadora digital faz um balanço da sua participação e esclarece algumas das suas declarações mais polémicas sobre temas como a depressão. Com 23 anos, a jovem confessa que o sucesso é a prioridade na sua vida. Ouvimos o testemunho de Rita Santa Bárbara, que perdeu o olho esquerdo e ficou com o rosto desfigurado, após ter sido diagnosticada com um tumor cerebral.