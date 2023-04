Goucha - Amélia perdeu a filha e o filho às mãos de um homicida psicopata

Hoje às 16:05

Ouvimos o testemunho tocante de Amélia Santos, uma mulher que vive com uma dor profunda de ter perdido ambos os filhos por assassinato. Carla era vítima de violência doméstica e foi morta pelo seu marido. O filho desapareceu há 10 anos sem deixar rasto e terá sido assassinado pelo homicida da filha, ou seja, pelo seu cunhado. A nossa convidada vive em constante estado de medo, pois julga que assim que esse homem saia da prisão, este irá cumprir a promessa de matar o resto da família. Ficámos a conhecer melhor a vida e carreira de Helena Vieira, a cantora lírica e atriz. Por fim, conversámos com Anita Guerreiro, um dos grandes nomes do fado e do teatro de revista, em Portugal.