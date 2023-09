Goucha - Ana conta-nos os momentos de terror que viveu às mãos do ex-companheiro

Hoje às 16:05

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de Joana Ramos, professora há 25 anos, e vive desde muito jovem com a sobra de poder sofrer de bipolarismo como herança do pai. Na segunda parte, Ana Bizarro deixa-nos um testemunho incrível de sofrimento às mãos do ex-companheiro que agrediu também a sua filha que acabou a ser institucionalizada. Na terceira parte, Albertina realiza o sonho de conhecer Goucha e se sentar à conversa com apresentador.