Goucha - Ana Costa, do Secret Story, dá a conhecer a sua história de vida

Há 2h e 55min

Ana Costa, natural de Penafiel, foi a concorrente mais recente a ser expulsa da "Casa dos Segredos" na gala do passado domingo, com apenas 7% dos votos para a sua permanência no programa. Apesar de uma eliminação precoce, Ana garantiu que a sua participação no reality show foi uma experiência positiva e que se manteve sempre fiel aos seus princípios.

Conhecemos ainda Nuno Pinto, jogador de andebol de 31 anos, enfrentou uma dura batalha contra um linfoma de grandes dimensões. Ao longo de três anos, o andebolista lutou pela sua vida, mas nunca desistiu do seu sonho. Após vencer a doença, Nuno regressou ao Boa-Hora, o seu clube, e mostra que a sua história no andebol ainda não terminou. Determinado e resiliente, rejeita a ideia de terminar a carreira por causa da doença.