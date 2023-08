Goucha - Ana de Castro: uma vida dedicada ao fado

Hoje às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde a conhecer a história da luta de Mónica contra um cancro que lhe tirou a vida. Através da sua melhor amiga, Ana Rita Almeida, ficamos a conhecer esta jovem. Na segunda parte, recebemos Ada de Castro que fala da sua infância e do seu percurso de carreira. Na última parte ficamos a conhecer a história da Família Encarnação que todos os anos, no mês de agosto, passam férias num parque de campismo.