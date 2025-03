Goucha - Ana ficou tetraplégica após ser atropelada por uma jovem condutora

Hoje às 16:50

A vida de Ana Cristina Tavares mudou drasticamente no dia 10 de dezembro de 2018. Natural de Matosinhos e mãe de dois filhos, Ricardo e Ana Filipa, Ana viu-se confrontada com um dos maiores desafios que alguém pode enfrentar: a tetraplegia. O diagnóstico surgiu após ser atropelada por uma jovem de 21 anos enquanto atravessava uma passadeira. O impacto foi brutal, e Ana perdeu a consciência no momento do embate. Quando acordou, já no hospital, percebeu que não se conseguia mexer.

O que poderia causar revolta, causou uma nova vida. Ana chegou a conversar com a jovem que a atropelou, que lhe pediu desculpa. Ana aceitou-as e desistiu do processo crime: "Ela era jovem e eu não queria estragar a vida dela. O facto dela ter estragado a minha vida, não quer dizer que eu estrague a dela"