Hoje às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, conhecemos a história de Melita Louro, que foi expulsa das Testemunhas de Jeová após 50 anos como membro da comunidade religiosa. Na segunda parte, recordamos Ana Morina, a «vilã» do «Big Brother 2021», que afirma ter desistido do sonho de ser atriz.