Goucha - Andreia Dinis: Atriz, Modelo e mãe

Hoje às 16:05

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história da irmã de Sílvia Lopes que acabou com a própria vida na Ponte 25 de Abril. Na segunda parte, recebemos Andreia Dinis, que faz uma viajem no tempo pela sua infância, adolescência e começo de carreira no mundo da moda e televisão. Fala também do seu afastamento da televisão e do projeto à qual se tem dedicado, longe dos holofotes.