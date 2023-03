Goucha - Andreia Vale fala das angústias e as vitórias de ser mãe de um bebé prematuro

Hoje às 16:10

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, conhecemos Cristina Saraiva que recorda a sua carreira em comunicação, interrompida aos 50 anos após um AVC. Conta-nos também com viu a sua vida arruinada pelo ex-companheiro que a traiu e a deixou cheia de dívidas. Na segunda parte, recebemos Andreia Vale que fala da sua carreira como jornalista, do período difícil que viveu internada nas últimas semanas de uma gravidez de grande risco e conta-nos como é ser mãe de três filhos.