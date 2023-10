Goucha - Ângela é mãe da primeira criança concebida após a morte do pai, em Portugal

Hoje às 16:05

No programa apresentado Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de superação de Carlos Rocha, mais conhecido por «Kit Carlos, com uma vida marcada pelo abandono dos pais e os 80% de incapacidade. Conhecemos também Inês Pires que nos conta a sua experiência na luta contra a depressão pós-parto. Na última parte, recebemos Ângela Ferreira que com a sua história emocionou o país, mudou leis e tornou-se a primeira mãe de um bebé concebido após a morte do pai, em Portugal.