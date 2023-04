Goucha - Ângelo Dala esclarece acusações polémicas

Hoje às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos o programa a conhecer a história de Vera Zuniga e do filho Ricardo que vive com 96% de incapacidade. Na segunda parte, Ângelo Dala faz o balanço da sua participação n’O Triângulo, comenta as polémicas não se viu envolvido dentro da casa e responde às acusações de homofobia e machismo.