Goucha - Aos 17 anos, Eva Stuart já viveu o melhor e o pior da vida de artista

Ontem às 16:05

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de Paula Monteiro que ficou paraplégica durante uma brincadeira com filho. Na segunda parte, recebemos Eva Stuart que nos conta nem sempre é fácil ser comparada com a mãe, Wanda Stuart, fala da sua infância e da sua carreira profissional como artista.