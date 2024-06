Goucha - Aos 33 anos, Tânia ficou viúva e com quatro filhos para criar. Dois deles com problemas de saúde

Hoje às 16:35

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Tânia, que ficou viúva com apenas 33 anos e com três filhos menores para criar, dois dos quais portadores da doença herdada do pai. A nossa convidada recorda o dia fatídico da morte do seu companheiro, que faleceu no seguimento de um acidente de trabalho. Em estúdio, Tânia emociona-se e fala-nos do falecido marido.

Conhecemos Sílvia Costa, que diz comunicar com os anjos. A nossa convidada revela que o começou a fazer em criança e fala dos anjos como uma «presença positiva», e que trazem uma sensação de «conforto». Sílvia explica-nos de que forma comunica com esses mesmos anjos da guarda e recorda os momentos em que despistou a morte.