Goucha - Aos 73 anos, peregrina caminhou sozinha durante 22 dias

Hoje às 16:35

No «Goucha», recebemos Maria Ferreira, de 73 anos, que é devota de Nossa Senhora de Fátima. A nossa convidada recorda o caminho de Santiago que fez sozinha entre Lisboa e Valença. Maria demorou 22 dias a percorrer 500 quilómetros a pé, e relata toda essa experiência. Manuel Luís Goucha mostra-se encantado com a convidada. Na segunda parte do programa, ouvimos o testemunho Jorge Fernandes, que aos 38 anos abandonou tudo seguir a vida religiosa. O nosso convidado foi ordenado padre aos 45 anos.