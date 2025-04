Hoje às 14:10

Lídia Franco é um dos nomes mais marcantes da cultura e televisão portuguesa. Com uma carreira recheada de desafios e sucessos, a atriz continua ativa e apaixonada pelo seu ofício. O seu percurso é um verdadeiro testemunho de resiliência e dedicação, desde os primeiros passos no ballet até à consagração como uma das atrizes mais queridas do público português.