8 fev, 16:10

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, conhecemos a história de Carlo Martinho que venceu uma leucemia, uma infeção que quase o matou, teve 8 paragens cardíacas e ainda perdeu quatro dedos de um pé. Na segunda parte, recebemos Lenita Gentil que revive e recorda a sua carreira, marcada por grandes êxitos e fala do outros grandes artistas com a qual se cruzou ao longo dos anos.