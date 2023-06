Hoje às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde Manuela Oliveira, que não desistiu do sonho da dança mesmo depois de ficar paraplégica. Na segunda parte, conhecemos Ana Maximiano dá a primeira entrevista após a condenação das duas técnicas da Segurança Social que mentiram em relatórios e acabaram por retirar as filhas à convidada.