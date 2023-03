Goucha - As origens da jornalista Fátima Campos Ferreira

Hoje às 16:05

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, conhecemos a história da filha de Fernanda Nunes que faleceu, aos 4 anos, alegadamente vítima de negligência médica. Na segunda parte, recebemos a jornalista Fátima Campo Ferreira que nos fala do seu novo livro, recorda momentos da sua carreira e com os pais, do futuro jornalístico e do falecido marido.