Goucha - As origens de Sofia Oliveira e o sonho do jornalismo desportivo

Hoje às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, conhecemos Ana Martins que fala do seu livro do filho que sofre de autismo severo. Na segunda parte, recebemos a comentadora desportiva Sofia Oliveira que recorda uma infância marcada pela influência do avô e o fanatismo pelo sporting. Relembra o seu começo de carreira, fala da sua homossexualidade e é surpreendida por uma declaração de amor por parte da companheira.