Goucha - As polémicas que marcam a vida de Filipa de Castro, ex-mulher do futebolista Beto!

Hoje às 16:30

No «Goucha», ouvimos o testemunho comovente de Filipa de Castro, que esteve casada 12 anos com o jogador de futebol Beto. Em lágrimas, Filipa diz que há 9 anos que 'não existe o pai Beto', indicando que o mesmo despreza os filhos. A nossa convidada fala-nos do que significava ser mulher de um jogador de futebol e do preconceito que existe. No decorrer da conversa, Filipa acusa o ex-futebolista e agora comentador desportivo de violência psicológica, e descreve como era a relação de ambos. Afastado dos filhos há mais de 9 anos, Beto não tem relação com os mesmos e o caso encontra-se em tribunal. Conhecemos o caso de Sara Coelho, que vive com grandes complexos devido ao seu corpo. A nossa convidada revela que já chegou a pesar 120 quilos e que a comida era algo onde encontrava conforto. Ainda recorreu ao médico de família para ver se poderia fazer alguma cirurgia, mas foi-lhe dito que deveria fazer dieta. Sara recorda que já foi vítima de bullying e fala-nos do facto da sua infância ter sido marcada por violência doméstica, o que fez com que se refugiasse cada vez mais na comida. Quanto a dietas, esta diz que sempre as fez sozinha, sem acompanhamento. No final da conversa, Sara emociona-se com a grande surpresa que recebe: vai poder fazer a cirurgia com que tanto sonha.