Goucha - As polémicas que marcam a vida de Joana Amaral Dias

Ontem às 16:00

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com história de Luís e Carlos Calado que ambos perderam a mulher e filhos, em acidentes domésticos trágicos. Recebemos Joana Amaral dias que nos fala nas acusações de violência doméstica feitas ao filho, a queixa feita contra a madrasta e a polémica com Marina Machete.