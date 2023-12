Goucha - As previsões astrológicas de Maria Helena Martins para 2024!

Hoje às 16:00

Na primeira parte do programa, recebemos a taróloga Maria Helena Martins, que lança as cartas e faz as previsões para o novo ano de 2024. A nossa convidada conta tudo sobre todos os signos do zodíaco. Ouvimos o testemunho de vida do cantor Eduardo Sant'ana, que viveu uma infância muito pobre. Emocionado, o cantor revela que foi abusado sexualmente por um familiar. O nosso convidado explica que o sofrimento foi tanto, que chegou a pensar colocar termo à própria vida.