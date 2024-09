Goucha - As revelações da vida de Jaciara Dias, comentadora no canal V+

Há 3h e 7min

Recebemos Jaciara Dias, ex-concorrente do Big Brother Famosos e atual comentadora no programa V+ Fama. A nossa convidada recorda um dos períodos mais negros da sua vida: o divórcio do ex-jogador de futebol Deco, um filho doente e uma depressão. Esta é uma conversa cheia de revelações. Surpreenda-se!

Ouvimos o testemunho de Helena Silvestre, que nasceu com paralisia cerebral. Helena tem 24 anos e é dependente da cadeira de rodas desde criança. A nossa convidada recorda o momento em que a sua mãe optou por ficar com o companheiro em vez da filha. Em estúdio, a jovem explica-nos como lidou com a decisão da mãe. Aos 11 anos e no seguimento da decisão da mãe, Helena foi institucionalizada.